Die Wertpapierexperten von Barclays haben ihr Kursziel für die Papiere der Telekom Austria von 8,2 Euro auf 8,0 Euro gesenkt. Das Anlagevotum lautet weiterhin "Equal Weight".

Die Experten haben ihre Prognosen nach der Veröffentlichung der Viertquartalszahlen der Telekom angepasst, heißt es in der Studie. Zudem reflektieren die neuen Schätzungen die jüngsten Währungsbewegungen, schreibt das Expertenteam rund um Daniel Morris.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Barclays-Analysten 0,42 Euro für 2018, sowie 0,55 bzw. 0,81 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,22 Euro für 2018, sowie 0,24 bzw. 0,27 Euro für 2019 bzw. 2020.

Am Montag am Vormittag notierten die Telekom Austria-Titel an der Wiener Börse mit minus 0,26 Prozent bei 7,55 Euro.

Analysierendes Institut Barclays

ISIN: AT0000720008