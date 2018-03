Eine hohe Abschreibung wegen der US-Steuerreform hat Nike im vergangenen Geschäftsquartal tief in die roten Zahlen gerissen. Im laufenden Geschäft schlug sich der Sportartikelriese aber besser als erwartet. Der Adidas-Rivale meldete am Donnerstag nach US-Börsenschluss einen Verlust in Höhe von 921 Millionen US-Dollar (rund 748 Mio. Euro) für die drei Monate bis Ende Februar. Im Vorjahreszeitraum hatte Nike noch 1,1 Milliarden US-Dollar verdient. Der starke Rückgang ist einer zwei Milliarden US-Dollar schweren Sonderlas. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...