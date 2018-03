Evotec legt jetzt einen Zahn zu

Am Montag starteten Anleger am deutschen Aktienmarkt einen Erholungsversuch, nachdem die Sorgen vor einem Handelsstreit in der Vorwoche für deutliche Kursverluste gesorgt hatten. Bei diesem Erholungsversuch machte Evotec (WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809) eine sehr gute Figur. Dies hatte einen bestimmten Grund.

Zwar wird das Hamburger Biotechnologieunternehmen seinen 2017er-Geschäftsbericht erst am Mittwoch, den 28. März vorlegen, doch schon zu Wochenbeginn konnten positive Nachrichten verkündet werden. Die Evotec-Aktie legte rund 4 Prozent an Wert zu. Dabei hat Evotec einen Weg gefunden, vielversprechende Wirkstoffkandidaten, noch schneller den Klinikeintritt zu ermöglichen.

