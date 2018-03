Liebe Trader,

Vor gut zwei Wochen wurde in der letzten charttechnischen Besprechung des Dax-Index vom 13. März 2018: "Dax Analyse: Gegenbewegung kommt nicht mehr weiter" eine kurzfristige Abwärtsbewegung beim deutschen Aktienbarometer favorisiert und setzte auch wie erwartet ein. Doch die an die Jahrestiefs reichenden Abgaben vergangene Handelswoche überraschten dann doch ein wenig, nun droht das Barometer noch einen weiteren Schritt in Richtung Süden zu gehen und könnte weitere Verluste in der verkürzten Handelswoche vor Ostern hervorbringen. Investoren sollten nun stets auf der Hut sein und eine engmaschige Beobachtung des Barometers nicht auslassen. Denn sobald sich die Lage zwischen China und den USA etwas entspannt, könnten die Börsen doch noch wieder steigen. Weitere Schritte müssen jedoch erst noch abgewartet werden, dass Korrekturpotenzial innerhalb des seit 2009 bestehenden Aufwärtstrendkanals ist noch ausreichend groß, ohne das mittelfristige Verkaufssignale entstehen.

Short-Chance:

Solange sich das deutsche Aktienbarometer oberhalb der Jahrestiefs aus Anfang dieses Monats aufhält, könnte kurzfristig eine Gegenbewegung an 12.000 bzw. 12.200 Punkte einsetzen. Sämtliche Kursnotierungen darunter führen aber unweigerlich zu einem weiteren Verkaufssignal in Richtung 11.500 Punkte, darunter auf 11.430 Punkte und somit die 50-Monats-Durchschnittslinie. In diesem Fall würde sich ein Short-Einstieg anbieten, die Verlustbegrenzung sollte dann aber noch oberhalb von 12.000 Punkten angesetzt werden. Eine merkliche Entspannung des bisherigen Chartbildes kann sich aber erst oberhalb von mindestens 12.600 Punkten einstellen. In diesem Zusammenhang wäre sogar ein Anstieg an 13.000 Punkte durchaus denkbar, jedoch nicht in der aktuell schwächelnden Marktphase.

Widerstände: 12.000 / 12.200 / 12.369 / 12.454 / 12.500 / 12.573

Unterstützungen: 11.800 / 11.722 / 11.600 / 11.550 / 11.500 / 11.430

Dax-Performance-Index, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs des Index zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 11.886 Punkte; 09:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

