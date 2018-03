The following instruments on XETRA do have their first trading day 26.03.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 26.03.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000DK0JR40 DEKA IHS SERIE 7604 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5MV5 LB.HESS.THR.CARRARA03T/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA US65562QBJ31 NORDIC INV.BK 18/20 BD00 BON USD N

CA XFRA XS1793255941 SOFTBANK GROUP 18/28 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1799162588 GRENKE FIN. 18/23 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1799545758 BK NOVA SCOTIA 18/22 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1799611642 AXA 18/49 FLR MTN BD01 BON EUR N

CA LGNA XFRA CA5359194019 LIONS GATE ENTERT. CL. A EQ00 EQU EUR N

CA 8TA XFRA CA87649R1047 TARTISAN NICKEL CORP. EQ01 EQU EUR N

CA 4GY XFRA GB00BZBX0P70 GYM GROUP PLC LS -,01 EQ01 EQU EUR N

CA ELLH XFRA LU1692072322 MUL-LX.GL.GEN.EQUALI.MHEA EQ01 EQU EUR Y

CA 70B XFRA LU1789205884 B AND S GROUP INH EO-,06 EQ01 EQU EUR N

CA 1DP XFRA NO0010816093 ELKEM ASA NK 5 EQ01 EQU EUR N