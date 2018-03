The following instruments on XETRA do have their last trading day on 26.03.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.03.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA BE6265140077 AB INBEV 14/18 FLR MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA CA02580ZAM82 AMER.EXP.CDA.CRED.2018MTN BD00 BON CAD N

CA XFRA DE000A161WD8 IKB DT.IND.BK.MTN 16/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000CZ31PX3 COBA LT2 NACHRANG 11/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4TS6 HSH NORDBANK FZ 4 14/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0LJD5 LBBW GM-FLOATER 12/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE0009576108 INVESTKR. FDG 02/UND. FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4E30 LB.HESS.THR.CARRARA 17/29 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LFA0141 LFA F.B.BAYERN IS.R1014 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NWB13K2 NRW.BANK IS.A.13K 10/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA USG1315RAA98 BRASKEM FIN. 08/18 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS0047364947 NATIONWIDE BLDG 93/18 BD01 BON GBP N

CA XFRA XS0166179381 DT.TELEK.INTL F.03/18 MTN BD01 BON EUR N

CA ARRF XFRA XS0765621569 ARCELORMITTAL 12/18 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA CA39191ZAV19 GR.TORONTO AIR.AUTH. 2019 BD02 BON CAD N

CA XFRA DE000BLB29N0 BAY.LDSBK.DUO 15/18 DBK BD02 BON EUR N

CA XFRA US00182FAW68 ANZ NZ (ITL)15/18MTN REGS BD02 BON USD N

CA 93CP XFRA USU16708AF31 CHEVRON PHIL.CH. 15/18 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0563498632 CRP.AND. FOM.10/18 MTN BD02 BON EUR N

CA S3IB XFRA XS0606202454 SUEDZUCKER INTL 11/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0762446341 LLOYDS BANK 12/18 MTN BD02 BON BRL N

CA XFRA XS1211053225 CS AG LDN 15/18 MTN BD02 BON EUR N