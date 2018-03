Aktien aus der Automobilbranche haben am Montagmorgen Kursgewinne verzeichnet. Sie hatten zuletzt unter der möglichen Gefahr von US-Zöllen besonders gelitten. In der Stoxx-600-Branchenübersicht war der Sektor mit plus 0,67 Prozent der zweitstärkste. Im Dax gewannen die Aktien von BMW und Volkswagen jeweils knapp 1 Prozent. Daimler-Papiere rückten um ein halbes Prozent vor.

Von den von US-Präsident Donald Trump verhängten Zöllen auf Stahl und Aluminium waren die Länder der Europäischen Union zwar zunächst ausgenommen. Aber Anleger hatten sich gesorgt, dass Trump womöglich andere Branchen wie die Autoindustrie ins Visier nehmen könnte./ajx/das

