FRANKFURT (Dow Jones)--Nach den deutlichen Abgaben der Vorwoche sind die Börsen in Europa am Montag zunächst etwas höher in den Handel gestartet. Doch die Verunsicherung unter den Anlegern ist weiterhin hoch, abzulesen an den teils kräftigen Kursschwankungen der vergangenen Tage. Unverändert belastet die anhaltende Angst vor einem neuen Handelskrieg. Dazu kommen weitere Themen wie Zins- und Inflationsanstieg. Auch die Abschwächung der Wirtschaftsindikatoren belaste. Der DAX gewinnt im frühen Handel 0,3 Prozent auf 11.924 Punkte, der Euro-Stoxx-50 legt ebenfalls um 0,3 Prozent auf 3.307 Punkte zu. Etwas Gegenwind kommt vom Euro, der leicht auf 1,2387 Dollar zulegt.

Leicht negativ wird an den Börsen die Ernennung des Hardliners John Bolton als Nationaler Sicherheitsberater in den USA gewertet. Das damit stark gestiegene geopolitische Eskalationsrisiko sei noch überhaupt nicht von den Märkten richtig berücksichtigt worden, heißt es. Leicht positiv wird dagegen das moderate Vorgehen Chinas auf die angekündigten US-Handelsbeschränkungen gewertet. Entsprechend fiel das Minus der Asien-Börsen auch nur moderat aus. Zudem wurde auch Südkorea nach der EU von Strafzöllen ausgenommen, was auf eine Deeskalation hindeutet.

Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers, merkt dazu an, dass Trump zwar ein politisches Risiko für die Finanzmärkte bleibe, "Hoffnung macht aber, dass er seinen Erfolg bisher auch an der Wall Street gemessen hat".

Naturex haussieren nach Givaudan-Gebot

Trotz der jüngst deutlich gestiegenen Volatilität an den Aktien-Märkten läuft das M&A-Geschäft weiter. Zum Start in die Woche will Givaudan nun Naturex kaufen. Das Unternehmen mit Sitz in Avignon ist für die Analysten von Davy ein Spezialist für Pflanzenextraktion und die Entwicklung von natürlichen Inhaltsstoffen. Givaudan zahlt 135 Euro je Naturex-Aktie, was einem Aufschlag von 42 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag bedeutet. Durch die Übernahme von Naturex erweitert Givaudan ihre Kapazitäten im Bereich der Naturprodukte. Dafür sind die Schweizer bereit, das 20-fache des erwarteten 2018er EV/EBITDA zu zahlen. Der Preis wird and er Börse als nicht billig eingestuft. In der Folge geht es für Givaudan um 1,4 Prozent nach unten. Naturex schießen dagegen um 40,6 Prozent auf 133,60 Euro.

Roche legen im frühen Handel um 0,8 Prozent zu. Hier stützt die Mitteilung über eine positive Phase-3-Studie zum Wirkstoff Tecentriq. Er sei bei fortgeschrittenem Lungenkrebs erfolgreich in Kombination mit Avastin und anderen Medikatmenten.

Der Arzneimittelhersteller Stada will aus dem Börsensegment Prime Standard in den General Standard wechseln. Auch wenn dies keine große Überraschung für Marktteilnehmer darstellt, bedeutet dies, dass die Aktie mittelfristig den MDAX verlassen wird. Nun dürften an der Börse die Überlegungen starten, wer in den MDAX aufsteigen könnte. Die Stada-Aktie zeigt sich unverändert.

Ein weiteres Mal hat der Großaktionär bei Thyssenkrupp, Cevian, seine Meinung kundgetan, dass die Erneuerung des Industriekonzerns trotz der beschlossenen Trennung von der Stahlsparte nicht weit genug gehe. Cevian-Gründer Lars Förberg sagte dem Handelsblatt: "Thyssenkrupp braucht einen radikalen Wandel." Der zweitgrößte Aktionär hinter der Krupp-Stiftung will, "dass die einzelnen Sparten künftig wesentlich selbstständiger als bisher operieren können". So wären Teilverkäufe und Börsengänge einzelner Bereiche schneller möglich, was in der Konsequenz die komplette Zerschlagung von Thyssenkrupp bedeuten könnte. Für die Thyssenkrupp-Aktie geht es um 0,7 Prozent nach oben.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.307,36 0,28 9,29 -5,61 Stoxx-50 2.923,40 0,36 10,56 -8,01 DAX 11.923,99 0,32 37,68 -7,69 MDAX 25.249,30 0,18 45,54 -3,63 TecDAX 2.553,79 -0,06 -1,65 0,98 SDAX 11.960,51 0,20 23,32 0,62 FTSE 6.941,86 0,29 19,92 -9,96 CAC 5.108,48 0,26 13,27 -3,84 Bund-Future 158,76 -0,24 -0,29 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7.56 Uhr Fr, 18.00 Uhr % YTD EUR/USD 1,2387 +0,21% 1,2365 1,2365 +3,1% EUR/JPY 130,21 +0,62% 129,85 129,73 -3,7% EUR/CHF 1,1728 +0,24% 1,1716 1,1709 +0,2% EUR/GBP 0,8732 -0,05% 0,8737 1,1442 -1,8% USD/JPY 105,11 +0,41% 105,00 104,89 -6,7% GBP/USD 1,4185 +0,26% 1,4154 1,4149 +5,0% Bitcoin BTC/USD 8.471,89 -1,8% 8.530,08 8.667,35 -38,0% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,56 65,88 -0,5% -0,32 +8,8% Brent/ICE 70,18 70,45 -0,4% -0,27 +6,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.346,58 1.347,31 -0,1% -0,74 +3,4% Silber (Spot) 16,57 16,57 +0,0% +0,00 -2,2% Platin (Spot) 948,95 949,25 -0,0% -0,30 +2,1% Kupfer-Future 2,95 2,98 -1,2% -0,03 -10,8% ===

