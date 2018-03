Mit PLCnext Technology können mehrere Entwickler aus unterschiedlichen Generationen in verschiedenen Programmiersprachen unabhängig voneinander an einem Steuerungsprogramm arbeiten. So nutzen Sie die Vorteile der klassischen SPS-Welt und die Offenheit und Flexibilität der PLCnext Technology für eine schnelle Entwicklung komplexer Applikationen. Anwender können Programmsequenzen verschiedener Sprachen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...