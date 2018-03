Die Aktie von RIB Software ist am Freitag nach einer Kapitalerhöhung um 18,4% eingebrochen und war damit klarer Verlierer im TecDax. Analysten stellten die Unternehmensstrategie in Frage. Das Unternehmen hatte zuvor gut 4,68 Millionen neue Papiere zu je 28,00 Euro platziert. Der nun erfolgte Schritt spült Rib Software brutto 131 Millionen Euro in die Kassen. Das Geld soll...

Den vollständigen Artikel lesen ...