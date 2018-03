München (ots) - Nachdem sich Länder wie Belgien und Dänemark geweigert haben, dem von der spanischen Zentralregierung angeordneten internationalen Haftbefehl gegen Carles Puigdemont zu entsprechen, wurde der ehemalige katalanische Präsident an der bundesdeutschen Grenze festgenommen. Der Vorwurf lautet Rebellion, wofür ihm bis zu 30 Jahre Gefängnis drohen.



Tatsächlich hat Puigdemont ein demokratisches Referendum zur Unabhängigkeit Kataloniens organisiert, das von der spanischen Regierung mit Hilfe der ihr unterstehenden 'Guardia Civil' brutal niedergeschlagen wurde. Weder die Bundesregierung, noch die Europäische Union hatten die Courage sich für Demokratie und das katalanische Volk stark zu machen. Nun droht Puigdemont die Auslieferung in ein Land, an dessen Rechtsstaatlichkeit (Stichwort: Gewaltentrennung) erhebliche Zweifel bestehen.



Florian Weber, Parteivorsitzender der Bayernpartei, kommentiert: "Wir erklären unsere Solidarität mit dem katalanischen Präsidenten Carles Puigdemont und fordern seine sofortige Freilassung. Puigdemont hat ebenso wie die anderen Inhaftierten und Exilierten nichts anderes getan als eine friedliche demokratische Abstimmung zu organisieren.



Sollte die Bundesregierung entscheiden, Puigdemont an Spanien auszuliefern, wäre das ein erheblicher Schlag gegen die viel bemühten Werte der Europäischen Union: Freiheit und Demokratie. Ich fordere die Bundesregierung daher dazu auf, Puigdemont umgehend freizulassen und in sein belgisches Exil weiterreisen zu lassen".



OTS: Bayernpartei newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127746 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127746.rss2



Pressekontakt: Harold Amann, Landespressesprecher



Kontakt: Telefon (Voicebox) und Fax: +49 321 24694313, presse@bayernpartei.de



Bayernpartei, Landesgeschäftsstelle, Baumkirchner Straße 20, 81673 München