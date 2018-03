Frankfurt - Das entscheidende Ereignis in dieser Woche, welches zweifelsohne auf das größte Interesse bei allen Marktteilnehmer stieß, war die turnusmäßige Sitzung der US-Notenbank, so die Experten von Union Investment.Wie erwartet sei der Leitzins um 25 Basispunkte angehoben worden. Weitaus wichtiger sei aber die Einschätzung zur wirtschaftlichen Lage gewesen. Hier hätten sich die Notenbanker sehr optimistisch gezeigt und ihre Wachstumsprognose angehoben. Darüber hinaus hätten die einzelnen Notenbankengouverneure eine Einschätzung darüber abgegeben, welchen Leitzinspfad sie für angemessen halten würden. Demnach habe sich für dieses Jahr nicht viel geändert. Dem Zinsschritt von dieser Woche dürften noch zwei bis drei weitere Erhöhungen folgen. Eine deutliche Änderung habe es aber für das kommende Jahr gegeben. 2019 dürften demnach drei weitere Leitzinsanhebungen auf der Agenda stehen. Die US-Notenbank werde also weitere Zinsschritte folgen lassen. Die Erhöhung finde nicht schneller, aber über einen längeren Zeitraum statt. Während der Pressekonferenz der Notenbanker hätten sich US-Staatsanleihen recht volatil gezeigt, hätten in Summe aber erleichtert auf die Botschaften der FED reagiert.

