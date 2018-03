Bonn - Nachdem schwächer als erwartet ausgefallene Sentimentdaten sowie der drohende Handelskrieg mit den USA am Donnerstag vergangener Woche für einen deutlichen Renditerückgang am deutschen Rentenmarkt gesorgt hatten, beruhigte sich die Entwicklung am Freitag, berichten die Analysten von Postbank Research.

