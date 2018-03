Weil das Dividendenthema bei vielen Anlegern so beliebt ist, tüfteln Produktanbieter immer wieder an eigenen Umsetzungen entsprechender Auswahlstrategien, die dann oft mit viel Marketing-Tam-Tam lanciert werden. Das war auch im vergangenen Jahr der Fall, wo gleich zwei wohlklingende neue Kandidaten in die Spur geschickt wurden, um Investorengelder einzusammeln. Nun sind Dividendenstrategien per se ...

Den vollständigen Artikel lesen ...