Augsburg (ots) - Das in Augsburg (Gersthofen) ansässige Musiklabel "Maretimo Records" der Manifold Music GmbH, eröffnete am 12. März 2018 den Internet-Radiosender "Maretimo Lounge Radio".



In einem nicht moderierten 24 Std Musikprogramm, wird dem anspruchsvollen Hörer, moderne Lounge & Chillout Musik (nonstop gemixt)zur Entspannung serviert.



Musikchef und Betreiber des Senders ist: Michael Maretimo-Baur, der es als "DJ Maretimo" mit seinen wöchentlichen Radiosendungen und CD Veröffentlichungen namens "Maretimo Sessions", auf verschiedenen nationalen und internationalen Sendern zu großer Bekanntheit gebracht hat. (u.a. tägliche Ausstrahlung für Robinson Club)



DJ Maretimo steht wie kein anderer, für die moderne Art der Entspannungsmusik und ist neben seinem Debüt als Radiobetreiber, auch erfolgreicher: Autor, Musikverleger und Labelinhaber, mit über 20 jähriger Berufserfahrung im Bereich: Lounge & Chillout Musik.



Das "Maretimo Lounge Radio" ist ein ideales Angebot für alle anspruchsvollen Hörer von Lounge- und Chillout Musik und mit seinen edlen Nonstop-Mixen, eine einzigartige Bereicherung für die Radiolandschaft.



