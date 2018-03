Aktuelle Kommentare aus dem wikifolio-Universum. Mit Links zu den jeweiligen Depots, damit man sieht, wie erfolgreich die Kommentatoren mit ihren Einschätzungen sind und wie sich die genannten Inputs in die jeweiligen Strategien einordnen. Zu unserem eigenen Wikifolio geht es HIER Deutsche Boerse -0.74% GesundeSkepsis (STATT): Aufstockung. (26.03. 08:10) >> mehr comments zu Deutsche Boerse: www.boerse-social.com/launch/aktie/deutsche_boerse_ag RIB Software 1.34% ArthurDent (DNIDACH): Bei dieser Narretei kam mir die Handelszeit am WE von wikifolio entgegen. Die große Panik hatte den Kurs am Samstage noch einmal um 10% runtergeprügelt. Das habe ich bemerkt und entschlossen genutzt. (26.03. 08:00) >> mehr comments zu RIB Software:...

