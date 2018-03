An Ostern ist es wieder soweit: Mehrere Feiertage folgen aufeinander. Wer arbeiten muss, kann auf steuerfreie Zuschläge hoffen.

Ein steuerfreies Osterei vom Chef: Wer würde sich da nicht freuen? Zumal, wenn es das Geschenk gibt, um Arbeit an Sonn- und Feiertagen zu versüßen. Nicht nur im öffentlichen Dienst, sondern auch in vielen Unternehmen muss an den Osterfeiertagen gearbeitet werden. Um einen Anreiz zu schaffen, zahlen viele Firmen ihren Mitarbeitern an Ostern zusätzlich zum normalen Lohn einen Feiertagszuschlag.

Derartige Zuschläge bleiben unter bestimmten Voraussetzungen steuerfrei. Zum einen müssen sie für tatsächlich geleistete Sonntags- oder Feiertagsarbeit neben dem Grundlohn gezahlt werden. Ob dies aus tariflichen Gründen oder auf Basis des Arbeitsvertrags oder gesetzlicher Vorgaben geschieht, ist unerheblich. Zum anderen dürfen sie eine bestimmte Höhe nicht überschreiten.

So bleibt ein Feiertagszuschlag für die Arbeit an gesetzlichen Feiertagen steuerfrei, wenn der Zuschlag 125 Prozent des Grundlohns nicht übersteigt. Ein Sonntagszuschlag bleibt steuerfrei, wenn er 50 Prozent des Grundlohns nicht überschreitet.

Als Feiertagsarbeit gilt die Arbeit in der Zeit von 0 bis 24 Uhr des jeweiligen Feiertags. Auch die ...

