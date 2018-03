Zürich - US-Präsident Trump hat Strafzölle gegen China mit einem Volumen von rund USD 50 Mrd. angekündigt, worauf China mit Gegenmassnahmen reagieren will. Aus Angst vor einem Handelskrieg zwischen den USA und China kamen Aktien gegen Ende Woche entsprechend massiv unter Abgabedruck. Die Aktienindizes verloren am Donnerstag in den USA zwischen 2.5% bis 2.9% und am Freitag in Asien über 4%.

Über die Woche resultierte schliesslich ein Verlust von hohen 6.0% im S&P 500, je 4.1% im EuroStoxx 50 und im DAX sowie 3.5% im SMI. Grosse Verluste hinnehmen musste Swisscom (-7.8%) wegen des von Salt neu lancierten Preiskampfs. In Europa kam Deutsche Bank mit einem Profitwarning fast 12% unter die Räder, aber auch CS (-7.7%), ING (-6.6%) und UBS (-6%). In den USA waren die Verlierer Goldman Sachs (-8.4%), GE -8.7%) sowie die Techaktien Facebook (-13.9%) und Alphabet

(-10.1%).

Das FED hat wie erwartet den Leitzins am Mittwoch um 0.25% angehoben, aber wenig neue Erkenntnisse gebracht. Die Renditen für zehnjährige Staatsanleihen schnellten in den USA kurz auf 2.92% hoch, aber mit den absackenden Aktien half die Flucht in sichere Anlagen und der Zins sank wieder auf Vorwochenniveau bei 2.83%. In Deutschland bewirkte das Risk-Off Verhalten ein Rückgang um 8 Basispunkte auf 0.53%. In der Schweiz sank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...