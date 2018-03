Frankfurt - Der Auftakt der Karwoche gestaltet sich zunächst ruhig und die Konjunkturindikatoren der regionalen FED-Banken werden kaum für Bewegung sorgen, so die Analysten der Helaba.Auch die Reden des Bundesbank-Präsidenten und der FOMC-Mitglieder dürften die Zinserwartungen dies- und jenseits des Atlantiks nicht wesentlich beeinflussen. Die Marktteilnehmer würden den Blick in den nächsten Tagen auf erste Inflationszahlen in Deutschland, Frankreich und Spanien lenken. Die Schnellschätzungen der EWU-Teuerungsraten (Gesamt- und Kernindex) würden dagegen erst in der Osterwoche veröffentlicht. Der frühe Ostertermin sei für die März-Teuerungsraten ein wichtiger Einflussfaktor. So sei zu erwarten, dass sich Verteuerungen von Pauschalreisen im März geballt hätten und sich im April entsprechend deutlich schwächere Daten ergeben würden, während in anderen Jahren eine gleichmäßigere Verteilung auf März und April die Regel sei.

Den vollständigen Artikel lesen ...