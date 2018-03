Mais entwickelte sich in den letzten Handelswochen im Rahmen unseres skizzierten Szenarios. Bereits in der Kommentierung vom 21.02. "Mais - Handelsspanne aufgehebelt" zeichnete sich eine Fortsetzung der Bewegung bis in unseren Kurszielbereich von 3,75 / 3,90 US-Dollar ab. So hieß es in der betreffenden Kommentierung u.a.: "[…] Kommen wir auf die charttechnischen Aspekte bei Mais zu sprechen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...