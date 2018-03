Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag fester in die kurze Karwoche gestartet. Damit zeichnet sich nach zwei negativen Wochen und insbesondere einer sehr schwachen Performance über die letzten Börsentage ein Erholungsversuch ab. Derzeit bewegt sich der SMI wieder im Bereich der Marke von 8'600 Punkten. Geprägt wird das Geschehen an den Märkten weiterhin vom Handelsstreit zwischen den USA und insbesondere China, während auf Seiten der Schweizer Blue Chips Givaudan nach einer grösseren Übernahme im Fokus stehen.

In Marktkreisen wird es bereits als positives Zeichen gewertet, dass sich US-Präsident Trump in den vergangenen Tagen nicht mehr zum Thema Handelsbeschränkungen geäussert hat. Dies könne ein Zeichen sein, dass mit China nach einer Verhandlungslösung gesucht werde, hiess es. Derweil hat der chinesische Botschafter in den USA erklärt, dass sich sein Land gegen Massnahmen der USA wehren werde. Sollte sich das Thema tatsächlich abkühlen, könnten sich die Aktien zumindest stabilisieren, wenn nicht gar wieder erholen. Die Nervosität dürfte aber vorderhand erhöht bleiben, zumal das Handelsvolumen oster- und ferienbedingt eher tief ist und die Kurse damit rascher nach oben oder unten ausschlagen.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 09.30 Uhr 0,25% höher bei 8'590,30 Punkten, nachdem er am Freitag noch ein neues Jahrestief bei 8'549 Punkten markiert hatte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) legt 0,15% ...

