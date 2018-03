Nach den starken Kursverlusten in den vergangenen Handelstagen ist der Markt angeschlagen. Weltweit befürchten Anleger eine Eskalation des Handelskonflikts, vor allem zwischen den USA und China. Was passiert nun in der Osterwoche? Heute tendiert der DAX zunächst etwas fester, liegt aber trotzdem noch unter der Marke von 12.000 Punkten. Holger Scholze berichtet.