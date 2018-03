Wie du vielleicht weißt, sponsert die Erste Bank Österreich AG schon seit ewigen Zeiten (also seit 2005) die heimische Eishockey Liga. Jetzt hat die Bank auch das Sponsoring der Albert-Schultz-Halle (Heimstätte der Vienna Capitals) übernommen und ihr mit "Erste Bank Arena" gleich einen neuen Namen verpasst. Die Bank will das Angebot der Mehrzweckhalle stärker in den Vordergrund stellen. Im Vorstand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...