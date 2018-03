Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Givaudan von 2327 auf 2317 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Theodora Lee Joseph passte ihre Prognosen für einige europäische Chemiekonzerne an die jüngste Geschäftsentwicklung sowie aktuelle Währungsveränderungen und Steuereffekte an. Für den Schweizer Aromenhersteller habe sie deshalb ihre Gewinnschätzungen (EPS) für die Jahre 2018 bis 2020 reduziert, schrieb sie in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./edh/das Datum der Analyse: 23.03.2018

