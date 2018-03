Hamburg - Die Drohkulisse eines globalen Handelskriegs belastet die Kursentwicklung an den internationalen Aktienmärkten sowie die Stimmung von Unternehmen und Verbrauchern, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG. So habe der ifo-Geschäftsklimaindex im März um 0,7 Punkte von 115,4 auf 114,7 Punkte nachgegeben.

Den vollständigen Artikel lesen ...