Kaufland und der Verband Deutscher Naturparke starten in diesen Tagen bundesweit Umweltaktionstage. Bis Ende Oktober finden rund 100 Veranstaltungen in Kindertagesstätten und Schulen statt. Ziel ist es, Kinder und Jugendliche auf spielerische Weise mit Natur- und Umweltthemen vertraut zu machen. Dieses Jahr dreht sich dabei alles um Bienen.



Bienen - ein Meisterwerk der Natur



Bienen sind ein Meisterwerk der Natur: Ihr Bienenstaat ist perfekt organisiert. Sie liefern Honig, Propolis, Wachs und Gelee Royal. Sie sind Teamplayer, aber auch Einzelkämpfer. Die Kinder und Schüler erfahren im Rahmen der Aktionstage, was genau in einem Bienenstaat vor sich geht und welche wichtigen Aufgaben Bienen in einem funktionierenden Ökosystem haben. Geleitet werden diese Veranstaltungen von Albrecht Trenz, einem Umwelt- und Naturexperten, der in seinen anschaulichen Vorträgen mit vielen Bildern und Beispielen das Thema kindgerecht vorstellt.



Die Bedeutung der Tiere für Mensch und Natur



"Unser speziell für Kinder entwickeltes Programm soll die Schulen und Kindergärten bei ihrer täglichen praktischen Arbeit im Umgang mit der Natur unterstützen", erklärt Lavinia Kochanski, CSR-Verantwortliche bei Kaufland. An den Aktionstagen nehmen dieses Jahr rund 100 Kindertagesstätten und Schulklassen in ganz Deutschland teil.



Die Umweltaktionstage sind fester Bestandteil des gesellschaftlichen Engagements von Kaufland in Deutschland. Seit 2004 engagiert sich das Unternehmen in der Umweltpädagogik in den Bereichen heimische Tiere sowie Natur- und Klimaschutz. Die Umweltaktionstage finden jährlich zu einem neuen Thema statt, bei dem Kinder und Jugendliche Interessantes über die heimischen Tiere und Pflanzen hören und erfahren, wie jeder einen Beitrag zum Schutz von Natur und Umwelt leisten kann. 2017 drehten sich die Aktionstage um den Lebensraum Wald und seine Bewohner.



Über Kaufland



Kaufland betreibt bundesweit über 650 Filialen und beschäftigt rund 78.000 Mitarbeiter. Ein wichtiger Bestandteil der Unternehmenspolitik ist die Verantwortung für Mensch und Umwelt. Das Unternehmen achtet besonders auf die nachhaltige Sortimentsgestaltung. Dazu gehören unter anderem verantwortungsvolle Produktionsbedingungen, artgerechtere Haltungsbedingungen und der Erhalt des Lebensraums Meer. Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz reichen vom Einsatz energieeffizienter Technik und umweltbewusster Planung von Neubauten über klimafreundliche Logistikprozesse bis hin zur Abfallvermeidung. Mehr Informationen zu Kaufland Deutschland auf www.unternehmen.kaufland.de.



Über den Verband Deutscher Naturparke



Der Verband Deutscher Naturparke (VDN) ist der Dachverband der 105 Naturparke in Deutschland. Bei allen Aktivitäten des VDN gilt der Leitsatz: "Natur und Landschaft sind nur zusammen mit den Menschen zu schützen und zu erhalten!" Der VDN unterstützt seine Mitglieder dabei, die Naturparke aufzubauen und zu Vorbildlandschaften zu entwickeln. Darüber hinaus fördert er den Erfahrungsaustausch und die Zusammenarbeit zwischen den Naturparken in Deutschland und Europa.



