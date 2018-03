Unterföhring (ots) -



Weil besondere Events einmalig sind: ProSieben feiert am Samstag, um 20:15 Uhr, in "DIE BESTE SHOW DER WELT" eine musikalische Welturaufführung - exklusiv und nur im TV. "Seit vor fünf Jahren das Udo-Lindenberg-Musical seine Uraufführung hatte, lässt mich ein Gedanke nicht los: Da hat der falsche deutsche Musiker ein eigenes Musical bekommen", erklärt Klaas Heufer-Umlauf seine Show-Idee, mit der er gegen seinen ewigen Kontrahenten Joko Winterscheidt antreten wird. "Es gibt einen, dessen Leben uns alle viel mehr beschäftigt hat als Udo Lindenberg. Es ist ein Musical, streng an der Wahrheit orientiert. Ich präsentiere: 'Pietro Lombardi - Das Musical'."



Dieses Musical wird ein einmaliges Erlebnis: ProSieben zeigt "Pietro Lombardi - Das Musical", in dem die wichtigsten Stationen seines Lebens von Klaas musikalisch aufbereitet werden, exklusiv am Samstagabend in der TV-Ausstrahlung von "DIE BESTE SHOW DER WELT" sowie über den Live-Stream der ProSieben-App und auf ProSieben.de.



Wer liefert die beste Show-Idee? Wer hat die Formel für die perfekte Unterhaltung? In sechs eigenständigen Shows in der Show buhlen Joko & Klaas mit ihren Ideen um die Gunst des Studiopublikums. Im Wechsel präsentieren die beiden Rivalen Ihre Ideen für beste Fernsehunterhaltung. Am Ende entscheidet alleine das Studiopublikum per Fernbedienung über den nächsten Show-Hit und den Megaflop. Durch den Fernsehabend führt Jeannine Michaelsen.



Die Shows in der Show im Überblick



Show 1: "Mini Playgag Show" mit Joko



Die Show mit der Zauberkugel: Joko hat sich vom TV-Klassiker "Mini Playback Show" inspirieren lassen und dem Konzept einen besonderen Twist hinzugefügt. In seiner "Mini Playgag Show" schlüpfen Kinder in die Rollen berühmter Comedians und performen deren Bühnenprogramm. Über die kleinen großen Auftritte der Kinder urteilten Joko und die fachkundige Humorexpertin Hella von Sinnen.



Show 2: "Pietro Lombardi - Das Musical" mit Klaas



Das einmalige Musical exklusiv im TV: Klaas ist sich seit dem Udo-Lindenberg-Musical sicher: ein anderer deutscher Musiker hat ein eigenes Musical verdient. So inszeniert er kurzerhand "Pietro Lombardi - Das Musical" und schlüpft selbst in die Rolle des Boulevard-Lieblings. Das musikalische Werk bildet die wichtigsten Stationen in Pietros Leben ab - von Casting bis Alessio.



Show 3: "Heavy Mental" mit Joko



Überraschende Testergebnisse fördern zutage: Joko Winterscheidt verfügt über ganz besondere Fähigkeiten. Seine Hirnaktivitäten ermöglichen ihm Dinge zu erspüren und fremde Gedanken zu lesen und zu lenken. Sein neues Talent muss er prompt in eine Show umwandeln: In "Heavy Mental" führt er gemeinsam mit Klaas und dem Studiopublikum verblüffende Experimente durch. Anderen Menschen Gedanken einpflanzen und sie zur Telepathie befähigen - Jokos neue Begabung kennt keine Grenzen.



Show 4: "Das schlimmste Gericht" mit Klaas



Wer schafft es, die ungenießbarste Mahlzeit zu kochen? Das will Klaas in seiner Kochshow "Das schlimmste Gericht" herausfinden. Dazu lädt er sich Sternekoch Frank Rosin ins Studio ein und lässt ihn gegen Joko am Herd antreten, der als Joker in der Show eingesetzt wird. Trifft Titelverteidiger Klaas mit diesem ungenießbar-kulinarischen Duell den Geschmack der Zuschauer?



Show 5: "Die große ProSieben Gips-Weltmeisterschaft" mit Joko



Joker-Einsatz für Klaas: Er muss sich in Jokos Sportshow "Die große ProSieben Gips-Weltmeisterschaft" in mehreren Disziplinen beweisen. Sein Gegner: Show-Erfinder Winterscheidt persönlich. Die Herausforderung: Arme und Beine der beiden Kontrahenten sind vollständig eingegipst. Wer die Spiele gewinnt und somit Weltmeister wird, entscheidet der mehr oder weniger unparteiische Schiedsrichter.



Show 6: "Auf dich(t) kann man sich verlassen" mit Klaas



Hier ist Teamwork gefragt: Klaas lässt in seiner neuen Show "Auf dich(t) kann man sich verlassen" zwei Teams, bestehend aus jeweils drei Freunden, gegeneinander antreten. In den einzelnen Spielrunden ist Geschick, Schnelligkeit und Wissen gefragt, um am Ende einen fantastischen Preis für die Gruppe zu gewinnen. Doch jedes Team ist nur so stark wie der schwächste Mitspieler: Eines der drei Teammitglieder muss die Gameshow nämlich unter hochprozentigen Bedingungen absolvieren.



"DIE BESTE SHOW DER WELT" - Samstag, 31. März, um 20:15 Uhr auf ProSieben



Hashtag zur Show: BesteShow



