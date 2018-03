Istanbul (ots/PRNewswire) -



Das von Damir Sagolj aufgenommene, eindringliche Foto eines toten Jungen, dessen Körper von einer Decke und dessen Augen mit Blättern bedeckt sind, wurde von der internationalen Jury der 4. Istanbul Foto Awards zum Foto des Jahres gewählt.



Um die Multimedia-Pressemitteilung anzusehen, klicken Sie bitte hier: https://www.multivu.com/players/uk/8295451-damir-sagolj-2018-is tanbul-photo-awards/



Das Foto wurde im Flüchtlingscamp Balukhali in Bangladesch aufgenommen. Der Junge, Abdul Aziz, und seine Familie flüchteten zwei Monate vor seinem Tod durch Fieber aus Myanmar. Abdul Aziz ist nicht das einzige Kind, das den andauernden Konflikten in der Region zum Opfer gefallen ist.



Kevin Frayer gewann den ersten Preis in der Kategorie "Geschichte - Nachrichten", für die er bei Getty Images zuständig war. Lukas Schulze erhielt den ersten Preis in der Kategorie "Einzelfoto - Sport", während Pavel Volkov den ersten Preis in der Kategorie "Geschichte - Sport" mit seiner Serie gewann, die er für die Zeitung Vechernaya Moskva aufgenommen hat. Marcus Yam gewann den ersten Preis in der Kategorie "Geschichte - Natur und Umwelt" mit seiner Arbeit für die Los Angeles Times.



Eine Übersicht aller Gewinner erhalten Sie auf: http://istanbulphotoawards.com/



Marion Mertens, Senior Digital Editor bei Paris Match, erklärte: "Ich denke, wir haben dieses Jahr einen wirklich starken Gewinner. Es ist ein Foto, das viel darüber sagt, was die große Geschichte des Jahres war. Es ist ein sehr bewegendes Foto."



Der preisgekrönte leitende Sportfotograf bei Getty Images, Cameron Spencer, erklärte, dass die Istanbul Photo Awards so wichtig seien, da sie Journalisten weltweit eine Plattform geben, um ihre Arbeiten weltweit bei Ausstellungen zu zeigen. Laut Spencer geben die Istanbul Photo Awards den Journalisten "[e]ine Plattform, um ihre Arbeiten weltweit zu zeigen. Es ist eine großartige Publicity für Fotografen."



Die Jury aus internationalen Experten traf sich vom 18. bis zum 21. März 2018 in Istanbul und vergab die Preise an 27 Fotografen aus 22 Ländern. Istanbul Metropolitan Municipality (IBB), Turkish Airlines und Turkish Cooperation and Coordination Agency (TIKA) sind die Sponsoren des Wettbewerbs.



Fotowettbewerb-Jury 2018



Die Mitglieder der diesjährigen Jury: Marion Mertens, Senior Digital Editor bei Paris Match in Frankreich; Cameron Spencer, Getty Images Chief Sport Photographer; Yuri Kozyrev, Fotojournalist bei Noor Images; Georges De Keerle, Fotograf und Visual Media Adviser; Michel Scotto, AFP Director für Photo Business Development; Andrei Polikanov, Photo News Editor; Frederic Lafargue, Gewinner der letztjährigen Istanbul Photo Awards; Ahmet Sel, Anadolu Agencys Visual News Editor in Chief und Firat Yurdakul, Anadolu Agencys Photography Editor.



Ausführliche Informationen zum Wettbewerb stehen auf istanbulphotoawards.com (http://istanbulphotoawards.com/Default.aspx) zur Verfügung.



