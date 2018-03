Die Deutsche Bank hat die Einstufung für TLG Immobilien nach Jahreszahlen auf "Hold" belassen. Der Immobilienkonzern habe beim operativen Ergebnis (FFO) die Markterwartung übertroffen, schrieb Analyst Markus Scheufler in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem habe das Unternehmen das Nettoanlagevermögen je Aktie stärker gesteigert als gedacht. Sorgen bereitet Scheufler allerdings die Prognose von TLG, wonach das FFO je Aktie in diesem Jahr fallen könnte./la/das Datum der Analyse: 26.03.2018

ISIN: DE000A12B8Z4