Frankfurt - Das DZ BANK-Derivate-Team stellt als Alternative zum Direktinvestment in die HELLA-Aktie (ISIN DE000A13SX22/ WKN A13SX2) eine 7,75% Aktienanleihe Classic 2018/09 (ISIN DE000DD5MTR9/ WKN DD5MTR) mit dem Basiswert HELLA vor.Die jüngsten Automobilmessen hätten es deutlich gezeigt: Die Elektromobilität gewinne immer mehr an Bedeutung. Automobilhersteller rund um den Globus würden sich darauf einstellen und ihre Modellpaletten um elektrifizierte Fahrzeuge erweitern. Von dieser Entwicklung würden auch Zulieferer, wie die im Nebenwerte-Index MDAX notierte HELLA GmbH & Co. KGaA profitieren. Die Geschäftsaktivitäten des Unternehmens würden sich in die drei Segmente Automotive, Aftermarket und Special Applications gliedern.

