Die Aktien der großen (US-)Ölkonzerne mussten während der knackigen Korrektur an den Aktienmärkten, die man Ende Januar / Anfang Februar beobachten konnte, ordentlich Federn lassen. Während wir in unserer gestrigen Kommentierung die missliche Lage von ExxonMobil in der Kommentierung "ExxonMobil - Auf der Suche nach einem tragfähigen Boden" thematisierten, möchten wir uns heute Chevron widmen. Obwohl ...

Den vollständigen Artikel lesen ...