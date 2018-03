FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 26.03.2018 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS MEGGITT PRICE TARGET TO 490 (540) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES GAMMA COMMUNICATIONS TARGET TO 775 (750) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 311 (320) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES RESTORE PLC PRICE TARGET TO 620 (585) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES TAPTICA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 620 (600) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP INITIATES XP POWER LTD WITH 'BUY' - TARGET 3990 PENCE - CREDIT SUISSE RAISES NEXT PLC TARGET TO 4500 (4350) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES ROLLS ROYCE TARGET TO 785 (720) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CS RAISES INTU PROPERTIES TO 'NEUTRAL' ('UNDERPERFORM') - TARGET 218 (205) P. - DEUTSCHE BANK RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 4850 (4700) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES RBS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 305 (315) PENCE - GOLDMAN CUTS LONMIN PRICE TARGET TO 6000 (6290) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES CENTAMIN PRICE TARGET TO 220 (195) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN RAISES CRODA INTERNATIONAL TARGET TO 4780 (4765) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 4725 (4240) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES RANDGOLD TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 7500 (8000) PENCE - GS RAISES FRESNILLO TO 'CONVICTION BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 1550 (1200) PENCE - HSBC RAISES SMITH & NEPHEW TO 'BUY' ('HOLD') - JPMORGAN CUTS FERREXPO PRICE TARGET TO 250 (260) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 1765 (1800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS HANSTEEN PRICE TARGET TO 105 (140) PENCE - 'HOLD' - RBC CAPITAL CUTS BAT PRICE TARGET TO 4000 (4600) PENCE - RBC CAPITAL CUTS BRITVIC PRICE TARGET TO 660 (720) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CAPITAL CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 2300 (2400) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CAPITAL CUTS FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 3200 (3300) PENCE - RBC CAPITAL CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 2800 (3200) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CAPITAL CUTS IMPERIAL BRANDS TARGET TO 2800 (3200) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 4700 (5000) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CUTS UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 3200 (3500) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - SOCGEN RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 4960 (4538) PENCE - 'HOLD'



