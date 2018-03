FRANKFURT (Dow Jones)--Der Zusammenschluss der Stahlsparte von Thyssenkrupp mit Tata Steel schreitet voran. Die Due Diligence sei so gut wie abgeschlossen, sagte ein Sprecher von Thyssenkrupp am Montagmorgen. Thyssenkrupp habe bereits im Dezember eine Einigung mit den Arbeitnehmern über die Rahmenbedingungen des neuen Unternehmens erzielt. Tata Steel Europe sei im Moment dabei, eine vergleichbare Vereinbarung mit der Mitbestimmung in den Niederlanden und Großbritannien zu erarbeiten. Diese Einigung ist ein wesentlicher Schritt für die Gründung des Joint Ventures.

Thyssenkrupp und Tata Steel hatten im September 2017 eine Absichtserklärung zur Fusion der europäischen Stahlaktivitäten unterzeichnet. An dem dabei entstehenden Stahlhersteller mit rund 15 Milliarden Euro Jahresumsatz und 48.000 Mitarbeitern werden beide Seiten je 50 Prozent halten.

Die Transformation von Thyssenkrupp folgt einer klaren Strategie, das Unternehmen zu einem starken Industriekonzern umzubauen, erklärte der Sprecher weiter. Ein Meilenstein auf diesem Weg sei dabei die Umsetzung des geplanten Joint Ventures mit Tata Steel Europe.

March 26, 2018

