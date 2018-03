Deutschlands Maschinenbauer gehören mit einem Erlös von 274 Milliarden Euro zur Weltspitze. Nur die USA und China sind umsatzstärker.

Deutschlands Maschinenbauer haben ihre Position als weltweit drittgrößter Produzent gemessen am Umsatz im vergangenen Jahr erfolgreich behauptet. Angetrieben von der Konjunkturerholung insbesondere in Europa steigerte die exportorientierte deutsche Branche ihren Erlös um 5 Prozent auf geschätzt insgesamt 274 Milliarden Euro, wie der Branchenverband VDMA am Montag in Frankfurt mitteilte. Damit entfielen fast 11 Prozent des weltweiten Maschinenumsatzes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...