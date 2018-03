Auf dem Plan standen mehrere Vorträge rund um die Welt der Kältetechnik und das Arbeiten bei Engie Refrigeration. Damit gewährte das Unternehmen den Nachwuchs-Ingenieuren einen Blick hinter die Kulissen des Kältespezialisten. Womit befasst sich ein Ingenieur für Kältetechnik bei Engie Refrigeration? An welchen innovativen Kunden-lösungen arbeitet das Unternehmen und welche Möglichkeiten für Studierende und Absolventen gibt es, bei Engie einzusteigen? Die Antworten auf diese und ähnliche Fragen erhielten die Studierenden der TH Köln bei ihrer Semesterfahrt. Die Zusammenarbeit war über eine direkte Anfrage der Hochschule an das Schwesterunternehmen Engie Deutschland GmbH mit Sitz in Köln zustande gekommen. Neben Fachvorträgen von Jörn Stiegelmeier, Leiter Technologie und Entwicklung bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...