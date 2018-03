Sparen oder Investitionen in Aktien - Wer kann, der kann und darf

Wir lesen seit langem in den Medien über Niedrigzinsen, boomende Aktienmärkte und das eigene Vermögen schützen. Auch Vorsorge treffen ist ein Thema, denn wir werden alle älter, unsere Ansprüche steigen in der Regel und wir haben zudem eine längere Lebenserwartung als Menschen in früheren Generationen. Ein paar Gedanken zu Investments generell…

Geld anlegen. Bei uns in Europa herrschen keine Kriege vor. Es besteht auch keine akute Gefahr für Leib und Leben. Deutschland spielt eine wichtige Rolle in der Europäischen Union, die Wirtschaft läuft, es existiert ein Bildungs- und Sozialsystem. Aus diesem Grund ist unser Land sicherlich auch attraktiv für Flüchtlinge aus dem Ausland. Berichtserstattungen wie über Spekulationsblasen an den Aktienmärkten, Rettungsaktionen von Banken oder Finanzkrisen lassen uns eher nicht in Panik ausbrechen, so dass in uns Fluchtgedanken aufkommen und wir rasch Vorbereitungen treffen, um auszuwandern.

Geld anlegen in einzelne Wertpapiere oder Wertpapiersparpläne, oder sogar bewusst spekulieren, um Chancen zu nutzen, das angesparte Geld auf diese Weise zu vermehren, dies hört sich freilich interessant an. Zu berücksichtigen ist allerdings: Wer Geld dazugewinnen will, der muss schon Geld haben. Als Startkapital oder Einsatz. Wertpapiere, Rohstoffe und sogenannte Kryptowährungen unterliegen Preisschwankungen. Es gibt eine Vielzahl von Finanzprodukten in verschiedenen Anlageklassen und Risikoeinstufungen und somit sind reichlich Auswahlmöglichkeiten vorhanden.

