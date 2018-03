Lauda-Königshofen - Continental-Aktie: Größere Trendwendeformation aktiviert - Chartanalyse Seit Anfang 2009 konnte das Wertpapier des Autozulieferers Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) nach einem vorausgegangenen Crashtief bei 10,11 Euro in den vergangenen Jahren auf ein Verlaufshoch von 257,40 Euro zulegen und markierte damit frische Rekordstände, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...