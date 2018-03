Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die dpa-Tochter news aktuell erweitert ihre Content-Marke um eine neue Facette: TREIBSTOFF gibt es nun auch als Podcast. Im zweiwöchigen Turnus geht es um die Themen Kommunikation und Marketing.



Seit Mitte März 2018 ist die erste Folge des TREIBSTOFF Podcast online. Alle 14-Tage montags sprechen Janina von Jhering, Stellvertretende Konzernsprecherin, und Michael Klaffke, Marketing-Projektmanager, über aktuelle Themen, Trends und Wissenswertes aus der Kommunikations- und Marketingwelt. In jeder Podcast-Folge wird dabei ein Schwerpunkt-Thema behandeln. Auch Gast-Speaker werden zu Wort kommen.



In der Start-Folge von "TREIBSTOFF - der Podcast" vom 12. März ging es um die Vorzüge des Mediums Podcast und die Chancen für Unternehmen. Die heute erschienene zweite Folge widmet sich dem Thema Virtual Reality. Zu Gast ist Claudia Berger, Co-Founderin des Start Ups OMNIA360, das sich auf 360-Grad-Content spezialisiert hat.



Den TREIBSTOFF Podcast gibt es in jedem Podcatcher, als RSS-Feed, auf iTunes, auf Spotify und auf der Corporate Website von news aktuell im Bereich "Academy", dem digitalen Zuhause für Knowhow rund um Themen, die Kommunikations- und Marketingfachleute bewegen.



Links: RSS-Feed: https://audioboom.com/channels/4948775.rss iTunes: http://ots.de/35KA7k Spotify: https://open.spotify.com/show/5Ie6RvRVZI6EWcjAKkieAu news aktuell Academy: https://www.newsaktuell.de/academy/podcast



OTS: news aktuell GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6344 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6344.rss2



Pressekontakt: news aktuell GmbH Janina von Jhering Stellvertretende Leiterin Konzernkommunikation Telefon: +49 40/4113 - 32598 vonjhering@newsaktuell.de https://twitter.com/JvJhering