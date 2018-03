Wien - In den kommenden Tagen stehen aus unserer Sicht die Schätzungen der Inflationsrate für den Monat März aus einzelnen Ländern der Eurozone im Vordergrund, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Spannend sei, ob die Daten einen Ostereffekt ausweisen würden. Zu Ostern falle in der Regel der Preisauftrieb stärker aus, nach den Feiertagen dagegen schwächer. Würden diese Saisoneffekte an im Vergleich zum Vorjahr unterschiedlichen Monaten anfallen, so komme es zu einem merklichen Auf und Ab bei der Inflationsrate (Preisveränderung im Vergleich zum Vorjahr). Dieses Jahr falle der Ostersonntag zwar wie im Jahr 2017 in den April. Dies allerdings nur knapp und so rechnen die Analysten der RBI damit, dass sich die Preissteigerungen zum Teil in den März verlagert haben. Sollten sie mit ihren Überlegungen Recht behalten, so werde die Teuerungsrate in Deutschland, Italien und Spanien einen Satz nach oben machen. In Frankreich konnten wir dagegen in den vergangenen Jahren keine starke Saisonalität im Verbund mit Ostern ausmachen, so die Analysten der RBI. Des Weiteren von Interesse seien Sentimentindikatoren der EU-Kommission. Die Stimmung unter Dienstleistern und im Industriebereich dürfte sich laut anderer Umfragen zuletzt merklich eingetrübt haben.

