"Are you ready to fight?!" Alba Berlin, Füchse Berlin, Berlin Rebels - diese drei Profisportvereine aus der Hauptstadt gilt es in der zweiten Folge von "Start Up! Wer wird Deutschlands bester Gründer?" (Mittwoch, 28. März 2018, 20:15 Uhr) zu motivieren. Dabei sollen die zwölf Gründer unter Beweis stellen, dass sie zukünftige Mitarbeiter positiv zu Höchstleistungen anspornen können. Bewertet werden die Kandidaten von keinem geringeren als Hans-Joachim "Aki" Watzke, Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund. Watzke unterstützt Carsten Maschmeyer bei der Challenge als fachkundiger Experte. "Er weiß genau, welche Ansprache die Mannschaft erreicht und welche Ansprache daneben geht", so der Investor. "In der Kabine geht es letztendlich darum, Urinstinkte zu wecken: Motivation, Aggressivität, Leidenschaft", weiß der Dortmund-Boss. Die Leistungen der Gründer könnten nicht unterschiedlicher ausfallen - von "sehr intensiv" bis "zu dünn" ist für "Aki" Watzke alles dabei.



Nachdem sich die verbliebenen Zwölf gegen 2.000 Bewerber durchgesetzt haben, müssen sie sich auch diese Woche in unternehmerischen Challenges beweisen und sowohl ihre Gründer-Persönlichkeit als auch ihr Produkt weiterentwickeln. In der zweiten Folge liegt der Fokus neben der Motivation auf der Rekrutierung von Mitarbeitern. Dazu suchen sich die Gründer-Talente Alltagsgegenstände heraus, welche sie durch neue, tolle, fiktive Eigenschaften ergänzen. Diese Super-Produkte und die dazugehörigen Firmen müssen dann vor Studenten gepitcht werden. Wer überzeugt mit dem größten Verkaufstalent? Wer rekrutiert die meisten Mitarbeiter? Daneben entwickeln die Gründer ihre Ideen weiter und erhalten wertvolle Tipps von Carsten Maschmeyer und seinem Kompetenzteam aus Lea Lange, Dr. Klaus Schieble und Gründer-Coach Matthew Mockridge. Dann überrascht ein Kandidat den Selfmade-Unternehmer noch mit einer folgenschweren Entscheidung. Carsten Maschmeyer: "Ich hätte mich gefreut, wenn er das von Anfang an angesprochen hätte." Wer schafft es in die nächste Runde? Wer kann bei den Challenges und der Produktentwicklung am erfolgreichsten überzeugen? Für wen endet die Gründungsreise?



Das sind die zwölf verbliebenen Gründer und ihre Produktideen, die weiter im Rennen um eine Million Euro Cash-Investment und eine gemeinsame Firma mit Carsten Maschmeyer sind:



Anja Jäger, 46 (selbstständige Kosmetikerin aus Vellmar) Windschutz für Sonnenliegen



Daniel Termann, 25 (Medizinstudent aus Berlin) Der Komator - eine Vorrichtung, die Betten zum Schwingen bringt. Zur Optimierung des Schlafes misst eine App dabei die Herz- und Atemrate des Schlafenden.



Daniela Zavec, 42 (Beraterin und Technologie-Scout aus Weimar) Eine App, die anzeigt, ob alle Schulbücher, die für den Schultag nötig sind, im Schulranzen sind.



Emre Yildiz, 27 (Fitnessberater aus Frankfurt) Umweltfreundlicher Kaffee-to-go-Becher aus Pappe



Jennifer Schwade, 29 (Unternehmensberaterin aus München) Armshaper für Oberarme



Kerstin Weise, 50 (Geschäftsfrau aus München) chokoin - ein Erfrischungsgetränk auf Basis der Kakaofrucht



Kim Eisenmann, 23 (Studentin aus Karlsruhe) FlipPen - eine Kombination aus Kugelschreiber, Textmarker und Handspielgerät



Linda Wonneberger, 29 (Gründerin aus Berlin) LindaBra - ein passender und bequemer BH ohne Metallbügel



Marko Kloiber, 29 (Diplom-Jurist aus Rodgau) Türklinkensperre, die das Öffnen von Türen durch Kleinkinder und Hunde verhindert.



Nexhmedin "Ned" Sadikaj, 25 (freiberuflicher Berater aus Blaufeld-Wiesenbach) HeinHo - Kleidungsstück, das verhindert, dass Hemden aus der Hose rutschen.



Sevil von Kuczkowski, 41 (Freelancerin aus Frankfurt) Frischemesser für Lebensmittel, der anzeigt ob Getränke noch frisch sind.



Stefan Chang, 34 (Doktorand aus Aachen) Ein hygienischer Schuhschrank, der Schuhe von Gerüchen reinigt und von Bakterien befreit.



