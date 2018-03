Er kennzeichnet Paletten im Stillstand oder Durchlauf einseitig in Förderrichtung auf der Längsseite, zweiseitig auf der Längs- und Stirnseite (CCG/GS1) oder dreiseitig auf der Längs-, Stirn- und Rückseite, mit der optionalen servomotorischen Höhenverfahrung auch in unterschiedlicher Höhe. Die Größe jeder Palette wird per Profibus-Schnittstelle von der Fördertechnik an das Modul übermittelt. Auch mit der einfachen Handhabung im täglichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...