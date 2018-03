Frankfurt - Es sind gerade einmal sechs Wochen her, da fiel der Dow Jones Industrial am 02.02.2018 um 494 Punkte und stürzte die globalen Finanzmärkte in eine Panik, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Am 05.02.2018 sei ein Einbruch von 1.600 Punkten und am 08.02.2018 von weiteren 1.033 Punkten gefolgt. Der DAX, der EURO STOXX 50 der CAC 40 und alle übrigen wichtigen Aktienindices seien dem Beispiel gefolgt. Inzwischen sei etwa die Hälfte der Verluste wieder aufgeholt, doch dann wieder verloren worden. Gelassenheit habe sich trotzdem breitgemacht. Schließlich habe sich an den volkswirtschaftlichen Daten doch nicht viel geändert. Der Konjunkturaufschwung setze sich auf beiden Seiten des Atlantiks mit ca. 2,5% fort, die Unternehmensgewinne würden steigen, der Anstieg der Rentenrenditen sei nur gering, die Inflation sei tot. Die Experten von "fairesearch" fragen sich, ob wir wirklich in neuen Zeiten leben. Im Schlaraffenland? US-Analysten würden es Goldilocks nennen.

