Mit einem steilen Anstieg zum Ende der letzten Woche erreichte der Wechselkurs von Euro in Türkischen Lira bereits das von uns avisierte Kursziel von 5 TRY. Zwar war der Anstieg noch nicht von Dauer, zumal die Notierungen dabei aus dem Aufwärtstrend, der aktuell zwischen 4,55 und 5,05 TRY beschrieben werden kann, nach oben ausgetreten waren, doch setzte sich zum Anfang der neuen Woche die bisherige Richtung mit steigenden Kursen fort. Unsere vor drei Wochen erstmals vorgestellte Idee, mit der WKN DGF0K1 auf einen steigenden Wechselkurs von Euro in Türkischen Lira zu setzen, erhöhte ihren Gewinn. Der vorgestellte Open End Turbo Long notiert zur Stunde zum Geldkurs von 11,33 Euro und liegt mit 42 Prozent ...

