Die TLG IMMOBILIEN AG (ISIN: DE000A12B8Z4) hat das abgelaufene Geschäftsjahr 2017 erfolgreich abgeschlossen: Neben marktbedingten Wertzuwächsen und

wertsteigernden Maßnahmen in einzelnen Objekten, haben Akquisitionen sowie die im Oktober 2017 abgeschlossene Übernahme der WCM zu dieser positiven Entwicklung beigetragen. Der Wert des Immobilienportfolios stieg damit auf EUR 3,4 Mrd. (31.12.2016: EUR 2,2 Mrd.). Die Mieterlöse erhöhten sich um 19,8 % auf EUR 168,3 Mio. (Vj. EUR 140,5 Mio.), u. a. aufgrund von Zukäufen und der derzeit positiven Marktentwicklung. Die Funds from Operations (FFO) erhöhten sich in diesem Zeitraum um 33,6 % auf EUR 102,7 Mio. (Vj. EUR 76,9 Mio.). Im Jahresverlauf hatte die TLG IMMOBILIEN ihre FFO-Prognose zweimal erhöht, zuletzt im November 2017 auf EUR 95 Mio. bis EUR 97 Mio. Diese Spannbreite wurde mit den vorliegenden Jahreszahlen deutlich übertroffen. Treiber hierfür waren im Wesentlichen die für die TLG IMMOBILIEN festgesetzten ertragsteuerlichen Verlustvorträge sowie ein über den Erwartungen liegendes Ergebnis aus Vermietung und Verpachtung.

Immobilienportfolio auch organisch weiter gewachsen

Das Immobilienportfolio der TLG IMMOBILIEN umfasste zum 31. Dezember 2017 426 Objekte (31.12.2016: 404 Objekte). 85 Objektzugängen, davon 56 im Zuge der Übernahme der WCM, standen 63 portfoliobereinigende Desinvestitionen gegenüber. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...