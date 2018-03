Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Dortmund (pts012/26.03.2018/11:45) - Für den Traumjob in der ganzen Welt tätig - Zahlreiche Absolventen der International School of Management (ISM) haben nach ihrem Studium den Schritt ins Ausland gewagt, wo sie für internationale Unternehmen arbeiten. Beim Summit International Careers am 20. April 2018 kehren einige von ihnen aus Stanford, London und Luxemburg an ihre Alma Mater zurück und berichten von ihren erfolgreichen Karrierewegen. Die öffentliche Veranstaltung beginnt um 10 Uhr an der ISM Dortmund. Mit Nicolai Mattern konnte die ISM einen erfahrenen Personalleiter als Keynote-Speaker für das Event gewinnen. Bei LVMH Perfumes & Cosmetics arbeitet Mattern seit 2015 als Human Resources Director. Zu dem französischen Luxuskonzern gehören Marken wie Louis Vuitton, Dior oder Marc Jacobs. Zudem erzählen vier international erfolgreiche ISM-Absolventen von ihrem Werdegang. Heute ist ISM-Absolvent Friedrich Kalthoff als Senior Manager bei Arvato Financial Solutions in London tätig. Die Grundlage für seine Karriere legte er in Südostasien, wo er ein Start-up in Indonesien aufbaute. Hiernach war er in Zürich im Bereich des International Investment Managements tätig und arbeitete die letzten zwei Jahre als Vorstandsreferent bei Bertelsmann. Kürzlich fungierte er als Mitgründer des innovativen Food-Start-ups Kraftling. ISM-Absolvent Johannes Olejnik, derzeit MBA-Student in Stanford (USA), ging seiner Leidenschaft für soziales Unternehmertum nach und arbeitete in Ruanda und Bhutan als Entrepreneur. Marwin Weber, Analyst im Fondsmanagement bei der Patrizia Immobilien AG, sammelte Berufserfahrungen in Luxemburg und Amsterdam. Maximilian Baryga, Business Analyst bei Royal Dutch Shell, machte international Karriere in London. Nach den Präsentationen besteht bei einer Frage-Antwort-Runde die Möglichkeit zum persönlichen Austausch mit den Alumni und Studierenden. Die kostenfreie Veranstaltung findet an der ISM Dortmund, Otto-Hahn-Straße 19, statt und ist für externe Gäste geöffnet. Interessierte Teilnehmer können sich per E-Mail unter alumni@ism.de anmelden. Die International School of Management (ISM) zählt zu den führenden privaten Wirtschaftshochschulen in Deutschland. In den einschlägigen Hochschulrankings rangiert die ISM regelmäßig an vorderster Stelle. Die ISM hat Standorte in Dortmund, Frankfurt/Main, München, Hamburg, Köln und Stuttgart. An der staatlich anerkannten, privaten Hochschule in gemeinnütziger Trägerschaft wird der Führungsnachwuchs für international orientierte Wirtschaftsunternehmen in kompakten, anwendungsbezogenen Studiengängen ausgebildet. Alle Studiengänge der ISM zeichnen sich durch Internationalität und Praxisorientierung aus. Projekte in Kleingruppen gehören ebenso zum Hochschulalltag wie integrierte Auslandssemester und -module an einer der über 175 Partneruniversitäten der ISM. (Ende) Aussender: ISM International School of Management Ansprechpartner: Maxie Strate Tel.: +49 231-975139-31 E-Mail: presse@ism.de Website: www.ism.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180326012

(END) Dow Jones Newswires

March 26, 2018 05:45 ET (09:45 GMT)