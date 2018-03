Chinesische Nachrichtendienste suchen mit einer simplen Masche nach Quellen in deutsche Behörden. Der Verfassungsschutz warnt in einem internen Schreiben vor der Unterwanderung aus Fernost. So läuft es ab.

Im Januar erhielten die Mitarbeiter der Ministerien in Nordrhein-Westfalen ungewöhnliche Post, Absender: Das Landesamt für Verfassungsschutz, Referat Spionageabwehr. Das "Sensibilisierungsschreiben" trug die unscheinbare Überschrift "Vorsicht bei der Kontaktaufnahme über soziale Netzwerke!" Der Inhalt aber war dann hochbrisant: Die massenhaften Versuche chinesischer Spione, sich Zugang zu den Behörden zu verschaffen. Das Schreiben schildert ganz konkret, wie das vor sich geht.

"Gerade chinesische Nachrichtendienste", so werden die Beamten gewarnt, "sind in Netzwerken wie LinkedIn und Facebook aktiv und versuchen seit einiger Zeit intensiv, über diesen Weg nachrichtendienstliche Quellen zu werben." Ausgewählt würden dabei meist Personen, die sich schon mal mit China befasst haben. Gerade Nordrhein-Westfalen dürfte dafür ein ergiebiges Feld. Nirgendwo sonst in Europa haben sich in den vergangenen Jahren so viele chinesische Unternehmen angesiedelt, kein anderes Bundesland öffnete sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...