In den Hallen der kanadischen Senatskammer auf dem Parliament Hill in Ottawa, Ontario, lag Spannung in der Luft. Eine Gruppe Senatoren hoffte, einen Gesetztentwurf zu blockieren, der den Freizeitgebrauch von Marihuana in Kanada legalisieren würde. Das Fehlen einiger Stimmen von Senatoren, die nicht in der Stadt waren, gab der Gruppe die Hoffnung, dass es ihnen gelingen würde.



Aber das haben sie nicht geschafft.



Als alle Stimmen gezählt wurden, wurde das Gesetz mit 44 zu 29 Stimmen verabschiedet. Das Gesetz hat noch mehr Runden zu durchlaufen, bevor Freizeitmarihuana in Kanada legal ist, aber es war ein bedeutender Sieg für den Premierminister Justin ...

