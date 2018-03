Die leiderprobten Commerzbank-Aktionäre hoffen auf ein besseres Jahr 2018. Bankchef Zielke will den Überschuss erhöhen - obwohl der Umsatz sinkt.

Die Commerzbank strebt nach mageren Jahren für 2018 wieder deutlich bessere Ergebnisse an. Da voraussichtlich keine nennenswerten Aufwendungen für den Umbau des Geldhauses mehr notwendig würden, erwarte die Bank im laufenden Jahr "einen "signifikanten Anstieg des Konzernüberschusses", heißt es in dem am Montag vorgelegten Geschäftsbericht des Frankfurter Dax-Konzerns.

Im vergangenen Jahr hatte das Institut 156 Millionen Euro Gewinn gemacht - auch dank Sondereffekten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...