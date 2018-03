Wir hatten vergangene Woche noch gewarnt: Das Zahlenwerk, das MediGene (ISIN: DE000A1X3W00) am Donnerstag an den Tisch legte und vor allem die dabei mitgelieferte Perspektive boten nichts, das diesen immensen Kursanstieg der marktengen Aktie, der ja, wie im Vorfeld mehrfach betont, spekulativer Natur war, hätte weiter treiben können. Als wir am Donnerstagvormittag einen Blick auf die ersten Reaktionen warfen, hatte der Kurs die Unterstützung bei 16,06 Euro noch gehalten, aber im späteren Tagesverlauf kam erheblicher Druck auf. Das lag nicht an MediGene alleine, da drückte der Gesamtmarkt, der ausgerechnet an diesem Tag massiv in die Knie ging, natürlich entscheidend mit. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...