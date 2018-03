Die Wall Street dürfte am Montag mit Gewinnen in den Handel starten. Nach der schwächsten Woche seit zwei Jahren sei zunächst einmal mit einer Erholung zu rechnen, vermuten Teilnehmer. Auch in fundamentaler Hinsicht stehen die Zeichen auf Entspannung: so berichten Medien, dass die USA und China in Gesprächen sind, um einen Handelskrieg zu vermeiden. Finanzminister Steven Mnuchin hat sich bereits "verhalten zuversichtlich" über die Chance einer Vereinbarung geäußert.

In der Vorwoche hatte die Aussicht auf einen weltweit zunehmenden Protektionismus die Aktionäre verschreckt. So hatte der S&P-500 um 6 Prozent nachgegeben, der Nasdaq-Composite noch etwas mehr, verursacht auch durch den Datenmissbrauch bei Facebook. Konjunkturseitig steht lediglich der Chicago Fed National Activity Index für Februar auf der Agenda, daneben werden Aussagen von Fed-Vertretern erwartet.

Die Facebook-Aktie setzt ihren Abstieg in abgemilderter Form fort. Vorbörslich gibt sie weitere 0,8 Prozent ab. Dagegen rücken Dropbox um weitere 3,6 Prozent vor. Der Cloud-Anbieter hat in der Vorwoche ein fulminantes Börsendebüt aufs Parkett gelegt.

